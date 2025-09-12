Стас Михайлов объяснил желание иметь 60 пар штанов

Певец Стас Михайлов рассказал о наличии 60 пар штанов в гардеробе

Российский певец Стас Михайлов высказался о наличии огромного гардероба. Интервью с ним публикует 5-tv.ru.

В разговоре с телеканалом артист рассказал, что ему уже некуда складывать одежду. По словам Михайлова, в его гардеробе как минимум 60 пар штанов. Однако, несмотря на такое количество вещей, исполнитель не стремится выходить из дома каждый раз в новой одежде, как делают некоторые его знакомые.

«У меня может вещь лежать. Вот этим казакам, по-моему, года три-четыре. А я вот их надел в первый раз вот под этот образ. Сегодня увидел, захотел их надеть и все», — объяснил музыкант желание иметь большой гардероб.

Кроме того, Михайлов признался, что у него нет стилиста и все наряды он подбирает самостоятельно.

В августе в райдере Михайлова нашли черную икру и кефир.