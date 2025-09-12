Силовые структуры
11:26, 12 сентября 2025Силовые структуры

Сто российских пенсионеров потеряли сто миллионов рублей

В Москве 6 мошенников получили сроки за хищение 100 млн рублей у 100 пенсионеров
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве суд вынес приговор группе мошенников, обманувших 100 пенсионеров на 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Шесть участников преступной группы признаны виновными в совершении свыше ста преступлений, за что получили от 6 до 7 лет лишения свободы.

Следствие и суд установили, что с декабря 2019 года по февраль 2020 года аферисты разработали криминальную схему, представляющую собой классическую финансовую пирамиду. Они привлекали пенсионеров с помощью рекламных буклетов и ложными объявлениями в интернете о нескольких фирмах, которые обещали доход до 58 процентов годовых.

Используя методы обмана, мошенники заключили с потерпевшими свыше 100 договоров займа, обещая выплатить проценты, однако присвоили деньги. Общая сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.
 
Ранее сообщалось, что в Братске 57-летняя россиянка перевела десять миллионов рублей мошенникам, представившимся представителями инвестиционной компании.

