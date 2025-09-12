Украинский БПЛА пытался атаковать Запорожскую АЭС

Балицкий: Украинский FPV-дрон взорвался в воздухе при попытке атаки ЗАЭС

Украинский FPV-дрон попытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), однако сдетонировал в воздухе и взорвался. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сегодня около 18:00 пресечена атака — сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе. А за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока. И налеты дронов на ЗАЭС регулярны, как и психические расстройства противника», — написал Балицкий.

12 сентября стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.