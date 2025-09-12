Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:05, 12 сентября 2025Силовые структуры

В деле о вымогательстве денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась похищенная россиянка

Дело о вымогательствах у участников СВО в Шереметьево пополнилось новой статьей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В деле о вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) появилась статья о похищении человека. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, речь идет о похищении женщины-пассажирки, которую насильно удерживали в автомобиле, пока она не заплатит деньги.

По уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них организатор преступной группы Алексей Кабочкин. По версии следствия, фигуранты совершали в отношении военнослужащих кражи, вымогательства и мошеннические действия, когда те прибывали в аэропорт.

Также среди злоумышленников оказались сотрудники правоохранительных органов, которые намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. В основном их обманывали завышенными ценами на такси.

Так, потерпевшим предлагали уехать из аэропорта за адекватные деньги, однако в конце поездки 2000 рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч. Оплату принимали переводами или через банковский терминал, а за отказ платить угрожали насилием.

Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

    Врач подсказал лайфхак для максимальной пользы из чашки кофе

    В российском регионе начнут отмечать новый праздник

    Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

    Фон дер Ляйен вызвала критику в Германии

    Британский принц Гарри приехал в Киев

    Глава МИД Польши приехал в Киев

    Названы самые популярные в России машины от трех миллионов рублей

    Российский вратарь сменил команду в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости