В деле о вымогательстве денег у бойцов СВО в Шереметьево появилась похищенная россиянка

Дело о вымогательствах у участников СВО в Шереметьево пополнилось новой статьей

В деле о вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) появилась статья о похищении человека. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, речь идет о похищении женщины-пассажирки, которую насильно удерживали в автомобиле, пока она не заплатит деньги.

По уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них организатор преступной группы Алексей Кабочкин. По версии следствия, фигуранты совершали в отношении военнослужащих кражи, вымогательства и мошеннические действия, когда те прибывали в аэропорт.

Также среди злоумышленников оказались сотрудники правоохранительных органов, которые намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. В основном их обманывали завышенными ценами на такси.

Так, потерпевшим предлагали уехать из аэропорта за адекватные деньги, однако в конце поездки 2000 рублей превращались в 40 или даже 90 тысяч. Оплату принимали переводами или через банковский терминал, а за отказ платить угрожали насилием.

Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы.