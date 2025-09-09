Силовые структуры
13:11, 9 сентября 2025Силовые структуры

Вымогательство денег у бойцов СВО в Шереметьево назвали показателем глубокой проблемы

Политолог Попов: Бойцы СВО все чаще становятся объектами циничного бизнеса
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Выявленная преступная группировка, вымогавшая деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево — показатель куда более глубокой проблемы, когда те становятся объектами циничного бизнеса, считает политолог Вадим Попов, о чем высказался «Царьграду».

Он указал, что хищения в Шереметьево не уникальны, и по всей стране фиксируются схемы, в которых жертвами становятся именно военнослужащие. Попов напомнил о фиктивных браках с целью получения выплат, об оформлении на бойцов кредитных карт, о мошенниках, маскирующихся под волонтеров или медсестер, которые обещают помощь или льготы.

По мнению политолога, бойцы СВО часто беззащитны перед подобными атаками, так как у многих тяжелое психологическое состояние после фронта, и они не могут критически оценивать происходящее. Он призвал власти принять срочные меры по защите военнослужащих.

Ранее в уголовном деле о хищении денег в Шереметьево появились новые потерпевшие — среди них участники СВО. Большинство новых участников дела установили по трансакциям с банковских счетов подозреваемых, либо сами потерпевшие, узнав о расследовании, сообщили, что тоже стали жертвами злоумышленников.

Кроме того, несколько обвиняемых заключили досудебное соглашение со следствием. Дело в отношении них будет выделено в отдельное производство. Оно поступит в суд до конца этого года.

Всего по уголовному делу арестовано около 30 человек, среди них — организаторы преступной схемы Алексей Кабочкин и Игорь Бардин. По версии следствия, преступное сообщество было создано «не позднее января» 2025 года. В качестве подозреваемых задержаны около 30 человек, пострадавшими признаны 18.

