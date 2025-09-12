Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
1:1
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
0:3
Перерыв
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
17:46, 12 сентября 2025Спорт

В Федерации бобслея раскрыли действия Украины против России

Федерация бобслея: Украина выступила с презентацией против допуска России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент российской Федерации бобслея Анатолий Пегов раскрыл действия Украины против допуска России на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пегов заявил, что украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковала российскую федерацию и спортсменов. «Все смешали в одну кучу. Кто и когда служил в армии, кто и где работает, кто что-то лайкал в социальных сетях», — поделился подробностями он.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), прошедший 12 сентября в Милане, не одобрил возвращение российских спортсменов в сезоне 2025/2026 к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе, что фактически лишило спортсменов возможности участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Решение означает отсутствие допуска к соревнованиям IBSF, необходимым для набора квалификационных очков и выполнения критериев олимпийского отбора.

Россияне не участвуют в соревнованиях под эгидой IBSF с марта 2022 года. С тех пор они пропустили Кубок мира и чемпионаты мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

    Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

    Основатель «Хора Турецкого» перенес серьезную операцию

    Обновление тайно удалило программы из Windows 11

    Пожилых людей предупредили об опасности корвалола

    Женщина оказалась в больнице из-за любви к чаю матча

    Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

    Банк России резко понизил курс доллара

    Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости