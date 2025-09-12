В Федерации бобслея раскрыли действия Украины против России

Федерация бобслея: Украина выступила с презентацией против допуска России

Президент российской Федерации бобслея Анатолий Пегов раскрыл действия Украины против допуска России на Олимпийские игры 2026 года в Милане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Пегов заявил, что украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковала российскую федерацию и спортсменов. «Все смешали в одну кучу. Кто и когда служил в армии, кто и где работает, кто что-то лайкал в социальных сетях», — поделился подробностями он.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), прошедший 12 сентября в Милане, не одобрил возвращение российских спортсменов в сезоне 2025/2026 к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе, что фактически лишило спортсменов возможности участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года. Решение означает отсутствие допуска к соревнованиям IBSF, необходимым для набора квалификационных очков и выполнения критериев олимпийского отбора.

Россияне не участвуют в соревнованиях под эгидой IBSF с марта 2022 года. С тех пор они пропустили Кубок мира и чемпионаты мира.