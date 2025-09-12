В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

Вагенкнехт: Если НАТО начнет сбивать дроны над Украиной, в Европе будет война

Если Североатлантический альянс начнет сбивать дроны над Украиной, это приведет к сильнейшей эскалации конфликта и риску большой войны в Европе. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в социальной сети X.

«Дебаты становятся все более безумными. Это откровенное заявление председателя комитета по обороне бундестага о войне против России. Если НАТО будет сбивать российские беспилотники над Украиной, то у нас будет тотальная эскалация, большая война в Европе», — говорится в публикации.

При таком сценарии Германия превратилась бы в сторону конфликта и, вероятно, в «приоритетную цель» для России, отметила Вагенкнехт.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.