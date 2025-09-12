Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 12 сентября 2025Мир

В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

Вагенкнехт: Если НАТО начнет сбивать дроны над Украиной, в Европе будет война
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Если Североатлантический альянс начнет сбивать дроны над Украиной, это приведет к сильнейшей эскалации конфликта и риску большой войны в Европе. Об этом заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в социальной сети X.

«Дебаты становятся все более безумными. Это откровенное заявление председателя комитета по обороне бундестага о войне против России. Если НАТО будет сбивать российские беспилотники над Украиной, то у нас будет тотальная эскалация, большая война в Европе», — говорится в публикации.

При таком сценарии Германия превратилась бы в сторону конфликта и, вероятно, в «приоритетную цель» для России, отметила Вагенкнехт.

Ранее Украина выделила германскому оборонному концерну Rheinmetall земельный участок, который будет предназначен для возведения завода по производству боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    Продажи смартфонов Apple и Samsung рухнули

    Главком НАТО в Европе раскрыл детали новой операции «Восточный страж»

    Раскрыта стоимость заказного убийства в России

    Валя Карнавал похвасталась фигурой в микрошортах

    Авиакомпания отказала в посадке на рейс мальчику-инвалиду и довела его до слез

    Олень насадил на рога идущего за пивом мужчину

    На улицах Москвы заметили первый частный Aurus Arsenal

    Патриарх Кирилл заявил об испугавшем россиян православном мероприятии

    В США задумались о механизме изъятия российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости