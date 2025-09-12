В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство одной категории мигрантов

Миронов предложил ввести мораторий на гражданство для мигрантов из Средней Азии

В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство и вид на жительство для одной категории мигрантов — выходцев из Средней Азии. С предложением ввести мораторий выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет «360»

«Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — считает парламентарий.

Он привел данные, согласно которым в России проживают 6,5 миллиона мигрантов. Однако работает только половина из них, подчеркнул Миронов. По словам политика, это создает нагрузку на социальную инфраструктуру и представляет угрозу безопасности и благополучию страны.

Ранее группа депутатов во главе с Мироновым внесла в Госдуму законопроект, запрещающий въезд в Россию семьям трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Авторы инициативы считают, что ее принятие позволит снизить миграционный приток на 15-20 процентов и уменьшить нагрузку на социальную инфраструктуру, при этом повысив эффективность трудовой миграции.