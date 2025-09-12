Европейцы мешают процессу мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
«То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет», — отметил официальный представитель Кремля.
Ранее экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили, что Европа готова стать вассалом США и сыграть второстепенную роль в переговорах по Украине.