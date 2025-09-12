Мир
13:45, 12 сентября 2025Мир

В Кремле оценили роль Европы в урегулировании конфликта на Украине

Песков: Европа мешает мирному урегулированию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европейцы мешают процессу мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили, что Европа готова стать вассалом США и сыграть второстепенную роль в переговорах по Украине.

