В Кремле оценили роль Европы в урегулировании конфликта на Украине

Европейцы мешают процессу мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«То, что европейцы мешают, это действительно так, это ни для кого не секрет», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса заявили, что Европа готова стать вассалом США и сыграть второстепенную роль в переговорах по Украине.