Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 12 сентября 2025Мир

В Кремле заявили об эмоциональной перегрузке Европы из-за военных учений России

Песков: Враждебность Европы к России выливается в эмоциональные перегрузки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Orzechowski / Reuters

Враждебность Западной Европы по отношению к России выливается в эмоциональные перегрузки на фоне военных учений РФ «Запад-2025». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки», — сказал он.

По его словам, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран, однако в нормальных условиях мирного сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями. Он также подчеркнул, что такая практика была.

Уточняется, что белорусско-российские учения пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Ранее стало известно, что Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны республики Цезарь Томчик отметил, что Польша на протяжении многих месяцев готовилась к этому событию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России снизил ключевую ставку

    Баканов рассказал о запусках «Роскосмоса»

    Раскрыт многомиллионный доход медицинского центра Елены Малышевой

    Желание легкого заработка обернулось для россиянина колонией

    Украина атаковала действующий энергоблок российской АЭС

    Банк России оценил напряженность на рынке труда

    Военный объяснил переброску ВСУ наемников под Красноармейск

    Статуя Мадонны начала плакать маслом

    В России предупредили Украину о последствиях паузы в переговорах

    Российский фондовый рынок отреагировал на решение Центробанка снижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости