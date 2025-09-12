В Кремле заявили об эмоциональной перегрузке Европы из-за военных учений России

Песков: Враждебность Европы к России выливается в эмоциональные перегрузки

Враждебность Западной Европы по отношению к России выливается в эмоциональные перегрузки на фоне военных учений РФ «Запад-2025». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки», — сказал он.

По его словам, подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран, однако в нормальных условиях мирного сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями. Он также подчеркнул, что такая практика была.

Уточняется, что белорусско-российские учения пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

Ранее стало известно, что Польша направит около 40 тысяч военных к границе с Белоруссией на фоне российско-белорусских учений «Запад-2025». Замминистра обороны республики Цезарь Томчик отметил, что Польша на протяжении многих месяцев готовилась к этому событию.