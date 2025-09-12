Бывший СССР
В МИД рассказали о взращенном кровавом монстре на Украине

Захарова: Запад сделал из Киева кровавого монстра, это показало убийство Кирка
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Злорадство Киева из-за убийства политического активиста Чарли Кирка в США показывает, что Запад взрастил из Киева «кровавого монстра». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она также сказала, что единственной нормальной реакцией на убийство Кирка должно было быть порицание убийцы. Однако вместо этого Киев злорадствует, так как Кирк называл президента Украины Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ», заключила Захарова. По ее словам, это свидетельствует о том, что Запад взрастил из Киева «кровавого монстра».

Ранее Захарова сообщила, что Франция при президенте Эммануэле Макроне установила рекорд по числу сменившихся правительств. Она подчеркнула, что Макрон фактически переводит страну на военные рельсы, принося при этом в жертву интересы французского народа.

