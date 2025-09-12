Мир
13:40, 12 сентября 2025Мир

Захарова указала на печальный рекорд Макрона

Захарова: При Макроне Франция установила рекорд по сменившимся правительствам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Франция при президенте Эммануэле Макроне установила рекорд по числу сменившихся правительств. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Макрон — рекордсмен в истории Пятой республики по количеству сменившихся правительств. Большинство французов не доверяет власти, Макрона не любят и правые, и левые. Русофобская пропаганда также не помогла, нацеленная на рост военных расходов», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Макрон фактически переводит страну на военные рельсы, принося при этом в жертву интересы французского народа.

Ранее 104 депутата поддержали внесенный в парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.

8 сентября правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку, после того как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Во многих городах страны прошли празднования, люди несли плакаты и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.

