Захарова: При Макроне Франция установила рекорд по сменившимся правительствам

Франция при президенте Эммануэле Макроне установила рекорд по числу сменившихся правительств. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Макрон — рекордсмен в истории Пятой республики по количеству сменившихся правительств. Большинство французов не доверяет власти, Макрона не любят и правые, и левые. Русофобская пропаганда также не помогла, нацеленная на рост военных расходов», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Макрон фактически переводит страну на военные рельсы, принося при этом в жертву интересы французского народа.

Ранее 104 депутата поддержали внесенный в парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.

8 сентября правительство премьер-министра Франсуа Байру ушло в отставку, после того как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Во многих городах страны прошли празднования, люди несли плакаты и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.