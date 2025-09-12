В Госдуме назвали последствие изменения позиции Трампа в отношении России

Депутат Чепа: Если Трамп поддержит Европу, украинский конфликт затянется

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России под давлением Европы, выбор в пользу более агрессивной, санкционной политики может растянуть урегулирование украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Если Трамп действительно встанет на сторону воинствующей Европы, на сторону лидеров Великобритании, Германии, Франции, это будет означать, что урегулирование украинского конфликта затянется. Основным аргументом снова станет поле боя, а дипломатия отойдет назад. А все-таки хотелось бы, чтобы все вопросы решались именно за столом переговоров», — заметил политик.

По словам Чепы, в таких условиях исключительно важным становится происходящее на фронтах. Он указал на попытки стран Европы переломить ход конфликта, на непрекращающиеся поставки оружия, попытки нанесения ударов вглубь территории России. Политик убежден, что все это делается с целью сломить ход переговоров.

«Конечно, дипломатическая работа продолжается. То, что мы видели в Анкоридже, в Стамбуле — это завершения определенных этапов. Основная же работа ведется ежедневно на разных уровнях. Конечно, встреча в Анкоридже дала всем надежду на более быстрое завершение конфликта, но противники России продолжают этому препятствовать», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры убедили Трампа в том, что Россию «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны. Европа, якобы, ожидает «горячих дискуссий» с Вашингтоном о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве.