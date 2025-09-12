Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 12 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали последствие изменения позиции Трампа в отношении России

Депутат Чепа: Если Трамп поддержит Европу, украинский конфликт затянется
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении России под давлением Европы, выбор в пользу более агрессивной, санкционной политики может растянуть урегулирование украинского конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Если Трамп действительно встанет на сторону воинствующей Европы, на сторону лидеров Великобритании, Германии, Франции, это будет означать, что урегулирование украинского конфликта затянется. Основным аргументом снова станет поле боя, а дипломатия отойдет назад. А все-таки хотелось бы, чтобы все вопросы решались именно за столом переговоров», — заметил политик.

По словам Чепы, в таких условиях исключительно важным становится происходящее на фронтах. Он указал на попытки стран Европы переломить ход конфликта, на непрекращающиеся поставки оружия, попытки нанесения ударов вглубь территории России. Политик убежден, что все это делается с целью сломить ход переговоров.

«Конечно, дипломатическая работа продолжается. То, что мы видели в Анкоридже, в Стамбуле — это завершения определенных этапов. Основная же работа ведется ежедневно на разных уровнях. Конечно, встреча в Анкоридже дала всем надежду на более быстрое завершение конфликта, но противники России продолжают этому препятствовать», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры убедили Трампа в том, что Россию «нужно заставить» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и ввести новые санкции против страны. Европа, якобы, ожидает «горячих дискуссий» с Вашингтоном о том, как «на самом деле нанести удар» по Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Лавров встретится с представителями более 100 стран для обсуждения конфликта на Украине

    Депутат рассказал о повышении выплат военным пенсионерам

    Манул Тимофей начал зажировку к зиме

    Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

    Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости