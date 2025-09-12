В России предупредили об опасных последствиях возможного введения сухого закона

Россияне не поддержат идею введения сухого закона. О возможных неблагоприятных последствиях в случае запрета на употребление алкоголя рассказал телеканалу 360 генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин. Его слова приводятся в Telegram.
11 сентября стало известно о поступившем в кабмин предложении ввести сухой закон на период проведения специальной военной операции.
Головин предупредил об опасности резкого изъятия спиртосодержащей продукции из свободного оборота. Поступившую в правительство инициативу он назвал провокацией и саботажем.
У нас же большая часть населения зависима от алкоголя. Представьте себе: вам запретят сегодня хлеб покупать или молоко. Ну что это вызовет?
Вместо резкого запрета на алкоголь Головин предложил постепенно ограничивать его продажу, в также заниматься просвещением россиян и пропагандой среди них здорового образа жизни.
