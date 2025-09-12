Россия
12:02, 12 сентября 2025

В России предупредили об опасных последствиях возможного введения сухого закона

Эксперт Головин: Россияне не поддержат идею введения сухого закона на время СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Россияне не поддержат идею введения сухого закона. О возможных неблагоприятных последствиях в случае запрета на употребление алкоголя рассказал телеканалу 360 генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин. Его слова приводятся в Telegram.

11 сентября стало известно о поступившем в кабмин предложении ввести сухой закон на период проведения специальной военной операции.

Головин предупредил об опасности резкого изъятия спиртосодержащей продукции из свободного оборота. Поступившую в правительство инициативу он назвал провокацией и саботажем.

У нас же большая часть населения зависима от алкоголя. Представьте себе: вам запретят сегодня хлеб покупать или молоко. Ну что это вызовет?

Андрей ГоловинГенеральный директор Союза борьбы за народную трезвость

Вместо резкого запрета на алкоголь Головин предложил постепенно ограничивать его продажу, в также заниматься просвещением россиян и пропагандой среди них здорового образа жизни.

Ранее в городе Верхотурье Свердловской области второклассники отметили День трезвости. Преподаватель провела с детьми беседу о профилактике алкоголизма и рассказала о последствиях злоупотребления спиртным.

