В России предупредили об опасных последствиях возможного введения сухого закона

Россияне не поддержат идею введения сухого закона. О возможных неблагоприятных последствиях в случае запрета на употребление алкоголя рассказал телеканалу 360 генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин. Его слова приводятся в Telegram.

11 сентября стало известно о поступившем в кабмин предложении ввести сухой закон на период проведения специальной военной операции.

Головин предупредил об опасности резкого изъятия спиртосодержащей продукции из свободного оборота. Поступившую в правительство инициативу он назвал провокацией и саботажем.

У нас же большая часть населения зависима от алкоголя. Представьте себе: вам запретят сегодня хлеб покупать или молоко. Ну что это вызовет? Андрей Головин Генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость

Вместо резкого запрета на алкоголь Головин предложил постепенно ограничивать его продажу, в также заниматься просвещением россиян и пропагандой среди них здорового образа жизни.

