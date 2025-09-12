Россия
В России захотели приравнять вейпы к наркотикам

Депутат Госдумы Гусев предложил приравнять вейпы к наркотикам
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LezinAV / Shutterstock / Fotodom  

В России захотели приравнять вейпы к наркотикам, чтобы увеличить ответственность за их продажу. С предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать вейпы.

В свою очередь, Гусев считает, что этих мер недостаточно. По его мнению, вейпы — это и есть наркотики. «Поэтому и ответственность за их употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков», — заявил он.

До этого за тотальный запрет продажи вейпов в России выступил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, возрастной ценз не всегда эффективно работает.

При этом эксперты, обсуждая инициативу о запрете вейпов, напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья. В качестве альтернативой меры они назвали «умное регулирование» розничной торговли.

