Экономика
13:06, 12 сентября 2025Экономика

В российском городе обнаружили «подъезд ужасов»

Жители Кургана пожаловались на опасные лестницы в своем доме
Платон Щукин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бровко / Коммерсантъ

В одном из жилых домов Кургана обнаружили «подъезд ужасов», сообщает Telegram-канал «Подъем». Речь идет о доме на Краснодонской улице. Там поставили деревянные лестницы. Ограждений на них нет, и если человек оступится, он может упасть прямо в затопленный подвал.

Раньше в подъезде были пролеты с лестницами из железобетона, но со временем они пришли в негодность, признаны аварийными и демонтированы. Деревянная замена — временное решение. «Вместо них будут сделаны новые железобетонные ступени с перильным ограждением», — пообещали в местной мэрии. Ремонт продлится по крайней мере неделю. Воду из подвала также пообещали откачать.

В феврале 2025 года жительница города Искитим Новосибирской области сломала позвоночник, спускаясь по лестнице в подъезде собственного дома. Дому присвоили статус аварийного еще пять лет назад, однако за все это время собственникам не предоставили иные варианты жилья.

