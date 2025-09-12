В российском поселке обнаружили сибирскую язву

В поселке Красноярского края объявили карантин из-за выявленной сибирской язвы

В поселке Первомайском Емельяновского района Красноярского края объявили карантин. Причиной послужило выявление в населенном пункте сибирской язвы, сообщает местный портал «ГорНовости».

После введения карантина животным на территории населенного пункта были сделаны прививки. За людьми, которые контактировали со скотом, установлено наблюдение.

Что привело к вспышке, не сообщается.

Ранее житель Чувашии заразил соседей сибирской язвой. Россиянин и его жена заразились при разделке бычка. Затем они продали часть инфицированного мяса соседям. Согласно заключениям экспертиз, здоровью соседей осужденного был причинен вред средней тяжести.