В российском поселке обнаружили сибирскую язву

В поселке Первомайском Емельяновского района Красноярского края объявили карантин. Причиной послужило выявление в населенном пункте сибирской язвы, сообщает местный портал «ГорНовости».
После введения карантина животным на территории населенного пункта были сделаны прививки. За людьми, которые контактировали со скотом, установлено наблюдение.
Что привело к вспышке, не сообщается.
Ранее житель Чувашии заразил соседей сибирской язвой. Россиянин и его жена заразились при разделке бычка. Затем они продали часть инфицированного мяса соседям. Согласно заключениям экспертиз, здоровью соседей осужденного был причинен вред средней тяжести.