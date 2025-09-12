В российском регионе начнут штрафовать депутатов

В Челябинской области депутатов будут штрафовать за прогулы

В Челябинской области депутатов будут штрафовать за прогулы. Об этом сообщает Ura.ru.

Наказание будет применяться к депутатам областного законодательного собрания за пропуски заседания комитетов.

Председатель заксобрания Олег Гербер указал, что без уважительной причины допускается пропуск лишь одного заседания в году. Если такой причины нет, то с законодателей будут удерживать четверть ежемесячной выплаты, отметил он.

Решение было поддержано депутатами. Также оно распространяется только на тех чиновников, кто осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

В начале 2025 года в Госдуме сообщили о депутате Юрии Напсо, который более 200 дней отсутствовал на заседаниях. Парламентария лишили мандата.