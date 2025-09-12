Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 12 сентября 2025Россия

В российском регионе начнут штрафовать депутатов

В Челябинской области депутатов будут штрафовать за прогулы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Челябинской области депутатов будут штрафовать за прогулы. Об этом сообщает Ura.ru.

Наказание будет применяться к депутатам областного законодательного собрания за пропуски заседания комитетов.

Председатель заксобрания Олег Гербер указал, что без уважительной причины допускается пропуск лишь одного заседания в году. Если такой причины нет, то с законодателей будут удерживать четверть ежемесячной выплаты, отметил он.

Решение было поддержано депутатами. Также оно распространяется только на тех чиновников, кто осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

В начале 2025 года в Госдуме сообщили о депутате Юрии Напсо, который более 200 дней отсутствовал на заседаниях. Парламентария лишили мандата.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Московским водителям назвали подходящее время для смены летней резины

    В российском регионе начнут штрафовать депутатов

    Глава МИД Польши не согласился с мнением Трампа об инциденте с БПЛА

    Российская теннисистка проиграла 123-й ракетке мира и отказалась от рукопожатия

    Еще одна страна захотела закрыть границу с Белоруссией

    Момент уничтожения беспилотника над Ленинградской областью попал на видео

    В российском поселке обнаружили сибирскую язву

    Xiaomi высмеяла дизайн iPhone 17 Pro

    Власти российского региона объяснили закупку водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости