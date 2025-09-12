Певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном спортивном комбинезоне

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном спортивном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летнюю артистку запечатлели во время занятия по пилатесу. На размещенных кадрах видно, что исполнительница выбрала для тренировки облегающий голубой комбинезон с вырезом на спине, который эффектно подчеркивал ее ягодицы. Также она уложила волосы в аккуратный хвост.

Ранее сообщалось, что Брежнева появилась на публике в откровенном виде. Тогда певица посетила модный показ бренда The Coat, выбрав для выхода в свет мини-юбку с высокой посадкой и крошечный бюстгальтер.