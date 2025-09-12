Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:53, 12 сентября 2025Ценности

Внешность Кейт Миддлтон во время посещения текстильной фабрики вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Chris J Ratcliffe / WPA Pool / Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон приехала на текстильную фабрику в графстве Кент в Англии и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Во время посещения супруге принца Уэльского Уильяма предложили попробовать себя в шелкографии. Для этого она сняла с себя пиджак, оставшись в черной футболке и серых брюках. После этого она надела фартук с белой надписью и уложила распущенные волосы в пучок.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости. По мнению некоторых пользователей, Миддлтон за последнее время сильно изменилась. «Мне кажется, она выглядит совершенно очаровательной и прекрасной, но при этом слишком худой», «Выглядит настолько плохо, как будто Виктория Бекхэм сделала ей новую стрижку», «Пожалуйста, покормите эту женщину. Она почти скелет», «Куда делся ее парик?», «Она, как обычно, великолепна», «Мне нравятся ее волосы», «Хочется сказать, что для своего возраста она выглядит отлично», — высказывались юзеры.

Ранее парикмахеры Адем Ойгур и Вероника Высоцкая раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости