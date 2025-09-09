Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

Парикмахер Ойгур: Цвет волос принцессы Кейт Миддлтон сменился из-за освещения

Парикмахеры Адем Ойгур и Вероника Высоцкая раскрыли секрет смены цвета волос принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

Специалисты проанализировали два последних выхода знаменитости в свет. Известно, что впервые жена принца Уэльского Уильяма предстала с новым имиджем в Музее естественной истории в Лондоне. Тогда она показала публике длинные пряди, уложенные волнами и окрашенные в темный блонд. Позже ее заметили на чемпионате по регби между Австралией и Англией с природным цветом волос.

По мнению Ойгура, Миддлтон не могла дважды перекраситься. «Это совершенно нормально, что волосы выглядят по-разному. Все зависит от освещения и укладки. Это почти наверняка так и есть в данном случае. В Музее естественной истории Кейт появилась с распущенными волосами. Благодаря световому отражению они по-настоящему засияли. На регби она выбрала более гладкую, собранную назад прическу, а освещение на стадионе было гораздо более тусклым и холодным. Оба этих фактора, естественно, делают волосы немного темнее и однороднее по цвету», — объяснил парикмахер.

Высоцкая, в свою очередь, считает, что Миддлтон во второй раз решила немного смягчить оттенок блонда. «Похоже, она немного приглушила светлый тон. Подобные корректировки часто делают после серьезной смены цвета. Это распространенная практика», — отметила она.

Однако эксперт не отрицает мнения своего коллеги и соглашается, что освещение в помещении также могло визуально изменить цвет волос знаменитости. «Конечно, разное освещение может сделать цвет более темным или светлым. Большинство колористов всегда подчеркивают своим клиентам, что цвет волос способен меняться в зависимости от одежды, освещения и даже времени», — пояснила собеседница издания.

