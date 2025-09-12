Россия
09:29, 12 сентября 2025

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на российской трассе

Анна Щербакова
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Тверской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

В российском ведомстве отметили, что все произошло на дороге М-9 «Балтия» в Нелидовском районе. Водитель автобуса при повороте налево не уступил грузовику Foton.

Травмы получили водитель автобуса, шесть пассажиров и находившийся за рулем фуры мужчина.

До этого стало известно, что в Тульской области иномарка сбила трех детей на питбайках.

В августе в Волгограде фура протаранила несколько легковых автомобилей. Тогда пострадали три человека. Одного из них доставили в больницу с травмами.

    Все новости