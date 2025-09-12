Россия
11:04, 12 сентября 2025Россия

Воспитывающую детей пропавшего на СВО бойца россиянку оставили без денег

Иванов: Воспитывающую детей пропавшего на СВО уральца женщину оставили без денег
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Женщину из Первоуральска Свердловской области, воспитывающую детей пропавшего на специальной военной операции (СВО) бойца, оставили без денег. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что россиянка обратилась к нему, поскольку задерживается оформление социальной выплаты детям военного.

Супруга пояснила, что мужчина пропал без вести во время освобождения одного из поселков в Донецкой народной республике в марте 2025 года.

«В апреле через военкомат в были поданы соответствующие документы для оформления соцвыплаты. Но процесс со стороны ответственных лиц затягивался», — написал Иванов.

Депутат признался, что искренне удивился заботе жительницы Свердловской области о чужих детях. Он подчеркнул, что направил запрос по проблеме россиянки в Генпрокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области жена пропавшего в зоне СВО бойца устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат.

    Все новости