Воспитывающую детей пропавшего на СВО бойца россиянку оставили без денег

Женщину из Первоуральска Свердловской области, воспитывающую детей пропавшего на специальной военной операции (СВО) бойца, оставили без денег. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что россиянка обратилась к нему, поскольку задерживается оформление социальной выплаты детям военного.
Супруга пояснила, что мужчина пропал без вести во время освобождения одного из поселков в Донецкой народной республике в марте 2025 года.
«В апреле через военкомат в были поданы соответствующие документы для оформления соцвыплаты. Но процесс со стороны ответственных лиц затягивался», — написал Иванов.
Депутат признался, что искренне удивился заботе жительницы Свердловской области о чужих детях. Он подчеркнул, что направил запрос по проблеме россиянки в Генпрокуратуру.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области жена пропавшего в зоне СВО бойца устроилась ночным сторожем из-за отсутствия выплат.