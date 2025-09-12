Забота о себе
Врач дал пять советов сладкоежкам

Диетолог Рейс посоветовал заменить белый сахар на молотую корицу и яблоки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Координатор программы по питанию в колледже Анхангуэра Вагнер дос Рейс заявил, что снизить потребление сахара можно, не теряя при этом удовольствие от еды. В беседе с изданием Terra он дал сладкоежкам пять советов, которые помогут облегчить данный процесс.

«Обычный хлеб часто содержит добавленный сахар. Выбирайте цельнозерновой хлеб или попробуйте домашние рецепты», — отметил Рейс. Что касается белого сахара, его он посоветовал заменить на бананы, яблоки или молотую корицу.

Вместо газированных напитков диетолог призвал пить воду с дольками лимона, мятой и имбирем. В качестве альтернативы печенью он предложил сухофрукты, орехи, а также банановые, яблочные и кокосовые чипсы. Любителям шоколада врач порекомендовал выбирать такие варианты, в которых содержится от 70 процентов какао.

Ранее диетолог Мелисса Джагер перечислила продукты для долголетия. Так, для продления жизни, по ее словам, стоит употреблять фисташки.

