11:05, 12 сентября 2025Экономика

Власти российского региона объяснили закупку водки

Власти Томской области объяснили закупку водки коммерческими услугами столовой
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Тендер на закупку водки, коньяка, икры и сыров, опубликованный властями Томской области на портале госзакупок, не привел к расходованию бюджетных средств. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения.

Представитель ведомства объяснил, что закупка связана с работой ведомственной столовой (государственное бюджетное учреждение «Столовая администрации Томской области»), которая имеет статус некоммерческой организации и имеет право оказывать платные услуги по основным видам деятельности.

В соответствии с законом, при осуществлении платной деятельности ОГБУ «Столовая» должна размещать информацию о закупках в единой информационной системе в сфере закупок.

Однако, отметили в департаменте, источником финансирования именно этой закупки стали средства, полученные от деятельности предприятия питания для граждан и юридических лиц за плату.

При этом в ответе подчеркивается, что сама администрация Томской области и ее структурные подразделения не имеют права закупать алкогольную и пищевую продукцию, потому что такие расходы «не соответствуют обеспечению функций государственного органа власти».

Тендер, привлекший внимание журналистов, содержал такие позиции, как «водка из этилового спирта категории "Альфа", с натуральным ароматизатором "Анис"», также коньяк выдержкой не менее трех лет. На сыры столовая хочет потратить до 750 тысяч рублей, а на морепродукты — до 195 тысяч. Общая сумма составит до 1,2 миллиона рублей.

