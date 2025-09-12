Заложивший бомбу у трассы Севастополь — Ялта попал на видео

Показано видео с крымчанином, заложившим СВУ у трассы Севастополь — Ялта

Житель Феодосии Николай Давыдченко, осужденный на 17 лет лишения свободы за госизмену, заложил бомбу у трассы Севастополь — Ялта. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре Севастополя.

На кадрах видно, как конвой ведет мужчину по коридору суда. Ему оглашают приговор.

59-летний крымчанин готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины. Он в 2022 году связался с иностранной спецслужбой и стал с ней сотрудничать на конфиденциальной основе. В ноябре 2023-го и в апреле 2024 года Давыдченко забрал из тайников на кладбище в Джанкойском районе электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 килограмма. В гараже из этих компонентов, а также гвоздей, он собрал бомбу, которую установил возле трассы в июле 2024 года.

Теракт был предотвращен сотрудниками ФСБ, Давыдченко задержан, взрывное устройство было изъято.

Севастопольский суд вынес ему приговор.