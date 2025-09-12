Культура
09:58, 12 сентября 2025

Заявивший об испорченности русских певец отменил концерты в России

Певец Тима Белорусских объявил об отмене своих концертов в России
Белорусский певец Тимофей Морозов, известный под псевдонимом Тима Белорусских, сообщил об отмене концертов в России. Об этом артист написал в Telegram-канале.

По словам исполнителя, выступления в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске не состоятся. Причины срыва концертов он не назвал, однако подчеркнул, что его команда сделала все для проведения выступлений.

«Вы знаете, как я жду каждой нашей встречи, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Видим всех, кто ехал с других городов, и обязательно придумаем, как вас подбодрить», — обратился Белорусских к своим слушателям.

Известно, что в Краснодаре артист должен был выступить 13 сентября, концерт в Екатеринбурге был намечен на 25 сентября, в Новосибирске — на 26 сентября, в Красноярске — на 11 октября.

Ранее сообщалось, что Тима Белорусских, который в 2023 году отбыл двухлетний срок домашнего ареста за хранение запрещенных веществ, приехал в Россию и дал интервью. В нем артист заявил об испорченности русских.

