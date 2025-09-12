Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 12 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский отреагировал на расширение антироссийских санкций

Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение антироссийских санкций
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение антироссийских санкций. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Спасибо Великобритании за новый санкционный пакет, объявленный в Киеве», — написал он. Украинский лидер заявил, что новый санкционный список включает в себя 100 позиций против 27 юридических лиц и 70 танкеров, якобы входящих в «теневой флот».

По мнению Зеленского, новые меры должны нанести удар по российским цепочкам снабжения. Он также выразил надежду, что другие партнеры Киева тоже продолжат давление на Россию.

Власти Великобритании расширили список санкций против России 12 сентября. Среди прочего, рестрикции объявлены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Названа главная ошибка при использовании электрической зубной щетки

    Сбежавшую из поезда собаку Шуру нашли живой и здоровой

    Россияне подрались в кафе из-за политики и попали на видео

    Набиуллина отметила важность курса рубля при принятии решения по ключевой ставке

    На Владимира Соловьева готовилось покушение. Спецназ ФСБ задержал подозреваемого и показал операцию на видео

    Рубль стал укрепляться к доллару после снижения ключевой ставки ЦБ

    Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

    Муж и жена больше года не могли выбрать имя ребенку и развелись

    Банк России мог сохранить ключевую ставку на уровне 18 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости