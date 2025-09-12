Зеленский отреагировал на расширение антироссийских санкций

Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за расширение антироссийских санкций. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Спасибо Великобритании за новый санкционный пакет, объявленный в Киеве», — написал он. Украинский лидер заявил, что новый санкционный список включает в себя 100 позиций против 27 юридических лиц и 70 танкеров, якобы входящих в «теневой флот».

По мнению Зеленского, новые меры должны нанести удар по российским цепочкам снабжения. Он также выразил надежду, что другие партнеры Киева тоже продолжат давление на Россию.

Власти Великобритании расширили список санкций против России 12 сентября. Среди прочего, рестрикции объявлены против «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» и предприятия химической промышленности «Анозит».