17:47, 12 сентября 2025

Зеленский сравнил спецпосланника Трампа с системами ПВО Patriot

Зеленский: Спецпосланник Трампа Келлог мощнее, чем системы ПВО Patriot
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог — гораздо более мощная система противовоздушной обороны (ПВО), чем системы Patriot, стоящие на вооружении Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Зеленский также обратился к Келлогу с ироничной просьбой поездить по остальной территории страны.

Ранее Зеленский заявил о бесполезности систем ПВО Patriot против дронов «Герань». Он отметил, что США способны производить в месяц не более 60 ракет, в то время как, по оценкам Зеленского, Россия ежедневно наносит по Украине удары с использованием более 800 дронов.

