Журналист высмеял фон дер Ляйен из-за ее слов о России

Журналист Боуз высмеял главу ЕК из-за слов об упадке промышленности в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Россия успешно запускает ракеты с космическими грузовиками. При этом Европа пытается представить ее как находящееся в упадке государство, написал в соцсети Х журналист Чей Боуз.

«Вы же говорили, что у России якобы заканчивается потенциал. Так почему же она запустила ракету "Союз-2.1а" с космодрома Байконур? Она доставит грузовой корабль "Прогресс МС-32" на МКС. Только не говорите об этом Урсуле», — с иронией отметил эксперт, говоря о главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

До этого фон дер Ляйен утверждала, что российская промышленность якобы находится в упадке. Генсек НАТО Марк Рютте также говорил о том, что возможности Москвы в космосе устарели.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в Европейском союзе для принятия внешнеполитических решений. По мнению главы ЕК, подобное решение позволит ЕС действовать «быстрее и достигать результатов».

7 сентября фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.

