Звезда Comedy Club рассказал о пьяном выступлении

Комик Бебуришвили назвал протестом свое пьяное выступление в Comedy Club
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: группа «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Популярный российский комик, звезда проекта Comedy Club Андрей Бебуришвили рассказал о пьяном выступлении. В беседе с журналистом Кареном Адамяном, запись которой доступна во «ВКонтакте», он назвал свой поступок плохим и непрофессиональным.

Бебуришвили отметил, что однажды выступил в Comedy Club нетрезвым. Тогда для программы перезаписывали один из его номеров. Комик признался, что в то время он хотел покинуть проект, поэтому выход на сцену в нетрезвом виде был для него своего рода бунтом.

Вместе с тем юморист осудил свой поступок. «Это дико непрофессионально и неправильно, потому что это неуважение к зрителю и к себе. Выходить на сцену нетрезвым — это погано», — подчеркнул Бебуришвили. Звезда Comedy Club также добавил, что сильно стыдился этого выступления и извинялся за него.

Ранее о выступлениях после употребления алкоголя рассказали участники юмористического проекта «Уральские пельмени». Артисты Сергей Ершов, Максим Ярица и Дмитрий Брекоткин признались, что им случалось выходить на сцену в нетрезвом виде.

