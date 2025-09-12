Звезда сериала «Склифосовский» признался в избиении матери

Mash: Звезда «Склифосовского» Левда признал, что сломал ребра матери

Звезда сериала «Склифосовский» Яков Левда признал, что сломал ребра матери. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, актер признался в содеянном на последнем заседании по делу. После случившегося он помогал родственнице деньгами и лекарствами.

Предварительно, все произошло в ноябре 2024 года. Левда выпивал с соседкой, когда ему позвонила мать и попросила приехать. Прихватив с собой собутыльницу и бутылку алкоголя, актер прибыл в дом женщины, где между ними произошла ссора. В ходе нее мужчина раскидал вещи и ударил мать, а затем начал прыгать на дверь, которая не выдержала и упала на женщину.

Потерпевшая смогла скрыться у соседей и вызвать полицию. У нее зафиксировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза.

Актеру грозит до десяти лет лишения свободы.