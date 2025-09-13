Дезертиров ВСУ предложили отпускать в Белоруссию

Офицер ВСУ Матяш предложил выдворять дезертиров и лишать их гражданства Украины

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матяш предложил лишать гражданства страны дезертиров и выдворять их за границы государства. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Если человек сбежал из центра обучения, он отрицает свою готовность защищать свою страну. Этот человек не является гражданином Украины. Минус карточки, минус гражданство, пускай едет в Белоруссию», — сказал военнослужащий.

Издание считает, что предложением Матяша предпочло бы воспользоваться большое число дезертиров, поскольку оно фактически смягчает действующее на Украине наказание для уклонистов, предусматривающее уголовную ответственность.

В феврале Матяш заверил, что на Украине негативный образ сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) формируют манипуляции и информационно-психологические специальные операции. По его словам, работники ТЦК являются не врагами, а действующими в рамках закона военными.