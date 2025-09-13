Эрмитажная премия была вручена Михаилу Пиотровскому и Теодору Курентзису

Александр Беглов принял участие во вручении Эрмитажной премии и Петербург

Проходивший в эти дни в Санкт-Петербурге Международный форум объединенных культур завершился церемонией Эрмитажной премии. В Георгиевском зале Зимнего дворца награду вручили заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

В этом году премия была присуждена Почетному гражданину Санкт‑Петербурга, члену президиума РАН, гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому и дирижеру, основателю и художественному руководителю оркестра и хора musicAeterna Теодору Курентзису.

Из-за отсутствия на церемонии Теодора Курентзиса его награда была передана директору оркестра и хора musicAeterna оркестра Павлу Курдакову.

По словам Александра Беглова, Эрмитажная премия «подчеркивает значение Петербурга как хранителя мирового наследия, города, объединяющего культуры и народы». «Благодарю всех наших зарубежных гостей, которые приехали в Петербург невзирая на сложности. Вы олицетворяете все самое лучшее на Земле – культуру. Сегодня мы награждаем двух выдающихся людей. Без них сложно представить культурную жизнь Петербурга. Благодаря Михаилу Пиотровскому Эрмитаж – современный центр культуры мирового масштаба. Теодор Курентзис – один из самых ярких дирижёров современности, чье творчество возвышает и объединяет людей. Поздравляю лауреатов от имени всех жителей города. Пусть Петербург всегда вдохновляет вас к новым успехам!» – сказал Александр Беглов.

Татьяна Голикова отметила растущий интерес к форуму среди жителей города. «Форум объединенных культур показал — российская культура неотменяема. Именно так говорили многие наши гости в ходе дискуссий форума. Это большой результат нашей совместной работы», — сказала Татьяна Голикова.

По словам Михаила Пиотровского, «премия и форум стали эффективным механизмом связи и взаимодействия России и мира, который хорошо работает в непростых внешнеполитических условиях».

В церемонии также приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.

Эрмитажная премия в области культуры и искусства присуждается ежегодно одному российскому и одному иностранному деятелю культуры за вклад в сохранение и популяризацию лучших образцов мирового культурного наследия и развитие международного культурного диалога. Решение о присуждении премии принимает Экспертный совет, в который входят ведущие представители культуры и искусства.

Лауреатам премии вручают уменьшенная копия Большой Колыванской вазы — уникального экспоната Государственного Эрмитажа, созданного русскими мастерами Императорской Колыванской шлифовальной фабрики в середине XIX века.

Впервые премия была вручена в 2023 году — на IX Санкт‑Петербургском международном форуме объединенных культур.

Первыми лауреатами стали Валерий Гергиев и Начо Дуато. В прошлом году премией были отмечены заслуги Бориса Эйфмана и Полада Бюльбюль оглы.