Германия ужесточила выдачу виз россиянам

RTVI: Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам

Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз россиянам. Об этом в посольстве ФРГ в России рассказали RTVI.

В качестве причины такого решения представители дипмиссии назвали «повышенные риски безопасности» для Европейского союза (ЕС) на фоне боевых действий на Украине. Дипломаты отказались уточнять, действительно ли Берлин намерен ввести «серьезные ограничения» для россиян в рамках новых санкций.

«Федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — указано в сообщении.

Ранее прием заявлений на получение виз временно прекратило Генеральное консульство Испании в Москве.