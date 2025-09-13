Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:43, 13 сентября 2025Путешествия

Генконсульство Испании прекратило прием заявлений от россиян на получение виз

Генконсульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на визы
Екатерина Ештокина

Фото: Michaelvbg / Shutterstock / Fotodom

Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Об этом сообщается на сайте визового центра BLS.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте.

Материалы по теме:
Вышло сроком. Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года
Вышло сроком.Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года
21 декабря 2022
60 лет назад СССР и США обменялись разведчиками. Как готовилась эта операция и почему за русского дали пять американцев?
60 лет назад СССР и США обменялись разведчиками.Как готовилась эта операция и почему за русского дали пять американцев?
10 февраля 2022
«Один из самых опасных людей на Земле» Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
«Один из самых опасных людей на Земле»Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
13 декабря 2022

Ранее в сентябре Бельгия заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам. Дипломаты объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Уфе

    ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Генконсульство Испании прекратило прием заявлений от россиян на получение виз

    В Германии раскрыли последствия гипотетического конфликта с Россией

    Марго Робби вышла на публику в бюстгальтере

    Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Динамо»

    Раскрыты мешающие построить здоровые отношения установки из детства

    Нардеп счел вопросом времени удар ВС России по Раде

    Европа встревожилась из-за реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости