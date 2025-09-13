Генконсульство Испании прекратило прием заявлений от россиян на получение виз

Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Об этом сообщается на сайте визового центра BLS.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте.

Ранее в сентябре Бельгия заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам. Дипломаты объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями.