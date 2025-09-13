Генконсульство Испании прекратило прием заявлений от россиян на получение виз

Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на получение виз. Об этом сообщается на сайте визового центра BLS.
«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте.
Материалы по теме:
Вышло сроком.Журналистская госизмена, депутат с рекордной взяткой и врачи-убийцы: главные приговоры 2022 года
21 декабря 2022
60 лет назад СССР и США обменялись разведчиками.Как готовилась эта операция и почему за русского дали пять американцев?
10 февраля 2022
«Один из самых опасных людей на Земле»Виктор Бут вернулся в Россию после 14 лет тюрьмы в США. Почему его боится Запад?
13 декабря 2022
Ранее в сентябре Бельгия заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам. Дипломаты объяснили приостановку выдачи шенгена для граждан России не санкциями, а техническими сложностями.