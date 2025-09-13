Глава Башкирии рассказал о последствиях атаки БПЛА

Глава Башкирии Хабиров: Сработали обе системы защиты при атаке БПЛА

При атаке БПЛА на Башкирию сработали активная и пассивная системы защиты. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили. Во втором — перебита подача технической воды. Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет», — написал он.

Политик также рассказал, что по замерам специалистов Минприроды никаких изменений в пробах воздуха нет. Хабиров пообещал усиливать антитеррористическую защиту предприятий в Башкирии.

Ранее стало известно, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столбом дыма.