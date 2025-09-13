Мир
Глава МВД Британии Махмуд пригрозила протестующим в Лондоне


Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд пригрозила участникам масштабных протестов правых сил в Лондоне. Об этом она предупредила на своей странице в соцсети Х.

«Право на мирный протест является основополагающим для этой страны. Я благодарю полицию, которая приложила все усилия, чтобы обеспечить мирный характер большей части сегодняшнего протеста», — сказала она.

Махмуд осудила нападения на полицейских. Она подчеркнула, что любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона.

Ранее в Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте. Демонстранты скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера и осудили миграционную политику правительства.

