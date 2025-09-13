Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

Клычков: В Орловской области на ж/д путях обнаружили взрывные устройства

После происшествия на железнодорожных путях в Орловский области были обнаружены взрывчатые устройства. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К большому сожалению, при подрыве одного два человека не выжили, один ранен», — заявил чиновник.

Клычков отметил, что на перегоне Малоархангельск – Глазуновка проходят оперативные работы, и поэтому движение нескольких поездов дальнего следования задержано. Губернатор подчеркнул, что сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь и содействие пассажирам. Кроме того, власти рассматривают вопрос об их «доставке до мест проживания автобусами».

По словам чиновника, ситуация в настоящее время находится под контролем, а также проводится розыск лиц, причастных к взрыву.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей.

