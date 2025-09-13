Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 13 сентября 2025Россия

Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

Клычков: В Орловской области на ж/д путях обнаружили взрывные устройства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

После происшествия на железнодорожных путях в Орловский области были обнаружены взрывчатые устройства. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К большому сожалению, при подрыве одного два человека не выжили, один ранен», — заявил чиновник.

Клычков отметил, что на перегоне МалоархангельскГлазуновка проходят оперативные работы, и поэтому движение нескольких поездов дальнего следования задержано. Губернатор подчеркнул, что сотрудники поездных бригад оказывают всю необходимую помощь и содействие пассажирам. Кроме того, власти рассматривают вопрос об их «доставке до мест проживания автобусами».

По словам чиновника, ситуация в настоящее время находится под контролем, а также проводится розыск лиц, причастных к взрыву.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительной информации, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Трусова выступила на льду впервые после родов

    Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатной дороги

    После взрыва на железной дороге в российском регионе задержали поезда

    Румыния заявила о перехвате российского беспилотника

    В баре европейской столицы прогремел взрыв

    В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях

    Путин заявил о постоянной нехватке денег в Москве

    ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае

    В Германии раскрыли последствия гипотетического конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости