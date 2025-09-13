Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой «Палестиной-2»

Движение «Ансар Аллах» ударило по израильскому городу Тель-Авив «гиперзвуковой баллистической ракетой» Palestine-2 («Палестина-2»). Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканалу Al Masirah заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — сказал он.
По словам Сариа, ракета успешно достигла своих целей.
Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Удар Армии обороны Израиля по членам переговорной группы ХАМАС в Дохе расценивается как акт государственного терроризма.
В августе глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями за уничтожение премьер-министра группировки и членов правительства.