09:24, 13 сентября 2025

Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой «Палестиной-2»

Al Masirah: Движение «Ансар Аллах» ударило по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Движение «Ансар Аллах» ударило по израильскому городу Тель-Авив «гиперзвуковой баллистической ракетой» Palestine-2 («Палестина-2»). Об этом в эфире принадлежащего хуситам телеканалу Al Masirah заявил представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, применив гиперзвуковую баллистическую ракету Palestine-2 с разделяющейся головной частью, которая поразила несколько уязвимых целей в оккупированном районе Яффо», — сказал он.

По словам Сариа, ракета успешно достигла своих целей.

Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Удар Армии обороны Израиля по членам переговорной группы ХАМАС в Дохе расценивается как акт государственного терроризма.

В августе глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю мрачными днями за уничтожение премьер-министра группировки и членов правительства.

