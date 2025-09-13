Кадыров рассказал о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Кадыров: Российские бойцы успешно наступают на позиции ВСУ в Запорожской области

Российские войска успешно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» провели успешное наступление на позиции украинских сил в районе населенного пункта Малая Токмачка. Кадыров добавил, что операция прошла согласно «разработанному плану атаки».

«Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой», — рассказал он.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении.