21:29, 13 сентября 2025Россия

Кадыров рассказал о наступлении на позиции ВСУ в Запорожской области

Кадыров: Российские бойцы успешно наступают на позиции ВСУ в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ахмат Кадыров

Ахмат Кадыров. Фото: Михаил Метцель / POOOL / РИА Новости

Российские войска успешно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» провели успешное наступление на позиции украинских сил в районе населенного пункта Малая Токмачка. Кадыров добавил, что операция прошла согласно «разработанному плану атаки».

«Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой», — рассказал он.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении важного узла связи ВСУ на харьковском направлении.

