21:11, 13 сентября 2025Мир

Каллас испугалась желания России, Китая, КНДР и Белоруссии изменить мировой порядок

Каллас заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Globallookpress.com

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок.

Она обратила внимание на страны, участвовавшие в недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества, отметив, что их целью становится возвращение к такому порядку, когда главенство определяется властью и силой.

«Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе», — подчеркнула Каллас.

Глава евродипломатии также заявила, что Европейский союз (ЕС) может защищать свои интересы на мировой арене с помощью кнута и пряника.

