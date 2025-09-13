Каллас испугалась желания России, Китая, КНДР и Белоруссии изменить мировой порядок

Каллас заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND заявила, что Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок.

Она обратила внимание на страны, участвовавшие в недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества, отметив, что их целью становится возвращение к такому порядку, когда главенство определяется властью и силой.

«Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе», — подчеркнула Каллас.

Глава евродипломатии также заявила, что Европейский союз (ЕС) может защищать свои интересы на мировой арене с помощью кнута и пряника.