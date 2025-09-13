Россия
На место взрыва в Орловской области направили пять бригад центра медицины катастроф

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

На место детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области направили пять бригад федерального центра медицины катастроф из Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», — отметил он.

Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются поезда, организован альтернативный маршрут. Жертвами происшествия стали двое сотрудников Росгвардии, еще один человек пострадал.

