На место взрыва в Орловской области направили пять бригад центра медицины катастроф

На место детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области направили пять бригад федерального центра медицины катастроф из Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Пострадавших среди пассажиров нет, но возможно, кому-то понадобится помощь медиков», — отметил он.
Из-за проведения оперативных мероприятий задерживаются поезда, организован альтернативный маршрут. Жертвами происшествия стали двое сотрудников Росгвардии, еще один человек пострадал.