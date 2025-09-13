Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 13 сентября 2025Мир

На Западе назвали позором слова фон дер Ляйен о поддержке Украины

Филиппо назвал позором просьбы фон дер Ляйен выделить деньги Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Традиционное ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег для поддержки Украины. Так ее речь назвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — сказал Филиппо.

Он отметил, что фон дер Ляйен готова поддерживать идеи финансирования Украины, не спрашивая мнение стран-членов Евросоюза (ЕС).

7 сентября фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили, что ВС России смогли повторить операцию «Поток». Военные использовали трубу для наступления на Купянск

    Российские военные взяли в полуохват Запорожье

    Офицеры ГУР Украины сдались в плен на Запорожском направлении

    Стало известно о визите Бориса Джонсона в Одессу

    В аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения

    На Западе назвали позором слова фон дер Ляйен о поддержке Украины

    Средства ПВО сбили БПЛА в российском регионе

    Просьбы главы ЕК выделить деньги Украине назвали позором

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала вид сзади в обтягивающих шортах

    При обыске у экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости