На Западе назвали позором слова фон дер Ляйен о поддержке Украины

Филиппо назвал позором просьбы фон дер Ляйен выделить деньги Украине

Традиционное ежегодное обращение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратилось в позорную попытку выпрашивания денег для поддержки Украины. Так ее речь назвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

«Она зачем-то говорит, что на сегодняшний день размер помощи Украине составляет 170 миллиардов евро, но ей понадобится больше. Это просто позор», — сказал Филиппо.

Он отметил, что фон дер Ляйен готова поддерживать идеи финансирования Украины, не спрашивая мнение стран-членов Евросоюза (ЕС).

7 сентября фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией.