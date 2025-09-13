Бывший СССР
Над российскими регионами уничтожили дроны ВСУ

МО: Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Смоленской и Воронежской областями
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще три украинских беспилотника уничтожили над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два дрона над Смоленской областью и один — над Воронежской областью.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 12 сентября нейтрализовали 221 дрон ВСУ над территорией России. Под удар в том числе попали Ленинградская и Московская, а также Брянская, Калужская, Новгородская и другие области.

