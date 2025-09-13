Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

Чукотка возглавила рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Отмечается, что показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.

Согласно отчету министерства, второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл (222,6 человека), третье место — Еврейская автономная область (197,5 человека). В пятерку лидеров также вошли Кировская область (161,5 человека) и Архангельская область (134,2 человека).

Уточняется, что наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области — 13,7 человека. Чуть больше выявлено в Москве (15,9 человека) и Санкт-Петербурге (22,6 человека).

11 сентября стало известно о поступившем в кабмин предложении ввести сухой закон на период проведения специальной военной операции. Однако генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин подчеркнул, что россияне не поддержат идею введения сухого закона.