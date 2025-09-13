Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:53, 13 сентября 2025Россия

Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

Чукотка возглавила рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Отмечается, что показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.

Согласно отчету министерства, второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл (222,6 человека), третье место — Еврейская автономная область (197,5 человека). В пятерку лидеров также вошли Кировская область (161,5 человека) и Архангельская область (134,2 человека).

Уточняется, что наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области — 13,7 человека. Чуть больше выявлено в Москве (15,9 человека) и Санкт-Петербурге (22,6 человека).

11 сентября стало известно о поступившем в кабмин предложении ввести сухой закон на период проведения специальной военной операции. Однако генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин подчеркнул, что россияне не поддержат идею введения сухого закона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

    Российские военные уничтожили взвод ВСУ

    В ФРГ начали расследование против немца из-за посылки с мылом из России

    Стало известно об отношении Стармера к скандальному послу Британии в США

    Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

    В Совфеде рассказали о влиянии декрета на будущую пенсию

    В Минпросвещения начали разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

    Опасность атаки БПЛА ввели в российском регионе

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости