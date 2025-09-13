Новый премьер Франции передумал отменять празднование Дня Победы

AFP: Новый премьер Франции Лекорню решил не отменять празднование Дня Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню решил не отменять празднование Дня Победы в республике, отмечаемого 8 мая. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

«Я хочу поддержать тех, кто работает. Именно поэтому я решил отозвать отмену двух государственных праздников — Пасхальный понедельник и День Победы», — отметил политик.

В июле бывший глава французского правительства Франсуа Байру предложил отказаться от празднования в стране Дня Победы по причине экономии средств.

8 сентября правительство Байру ушло в отставку, после того как депутаты выразили недоверие 364 голосами против 194. Во многих городах страны прошли празднования, люди несли плакаты и баннеры, а также открывали бутылки с шампанским.