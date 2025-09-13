Бывший СССР
Офицеры ГУР Украины сдались в плен на Запорожском направлении

Офицеры украинской разведки сдались в плен бойцам РФ на Запорожском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Офицеры Главного управления разведки (ГУР) Украины сдались в плен российским бойцам на запорожском направлении. С таким заявлением выступил командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг», пишет РИА Новости.

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — отметил он.

По его словам, сдача офицеров в плен произошла благодаря успешной операции по выманиванию ряда военных ВСУ на контролируемые военными РФ позиции.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России взяли в плен девять операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Как отмечалось, это произошло под Колодезями на рубцовском направлении в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларов, которые сбрасывают с дронов российские военные.

