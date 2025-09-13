Мир
01:47, 13 сентября 2025Мир

Политолог назвал предположительное происхождение сбитых в Польше БПЛА

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Polsat News / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сбитые над территорией Польши, запустила Украина ради получения дополнительной помощи от Запада. Предположительное происхождение дронов назвал политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

«Собрали осколки сбитых российских беспилотников... Из этих всех собрали в два, в три раза меньше что-то, вот получилось и запустили. Формально вроде бы, да, действительно, это же очень похоже на российские беспилотники», — рассказал Безпалько.

По его словам, частота таких провокаций будет зависеть от реакции Запада. При этом политолог отметил, что другие страны не хотят принимать серьезных решений и осознают, что из-за соседства со страной, где идет конфликт, подобные случаи возможны.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в небе удалось обнаружить 19 БПЛА. Варшава, не приведя никаких доказательств, обвинила в произошедшем Москву. В российском Минобороны ответили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось.

