Преданный болельщик «Ак Барса» пропал без вести

Болельщик «Ак Барса» Агафонов пропал без вести во время спасения женщины из воды

Болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести во время спасения женщины из воды. Об этом клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил в своем Telegram-канале.

В клубе заявили, что 12 сентября в Казани произошла трагедия, унесшая жизни четырех человек и коснувшаяся «Ак Барса». Команда выразила поддержку родным и близким Агафонова. «Мы до последнего будем верить в лучшее», — добавили они.

По информации «Бизнес Online», Агафонов отмечал 46-летие на Волге. Один из катеров, на котором находились его друзья, перевернулся и начал тонуть. Агафонов, находившийся на другом катере, пытался спасти беременную женщину.

Агафонов — преданный болельщик «Ак Барса». Он не пропустил ни одного домашнего матча команды с сезона-1989/1990.

