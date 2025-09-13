Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ахмат
Сегодня
16:45 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
Динамо М
Сегодня
16:45 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
12:54, 13 сентября 2025Спорт

Преданный болельщик «Ак Барса» пропал без вести

Болельщик «Ак Барса» Агафонов пропал без вести во время спасения женщины из воды
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести во время спасения женщины из воды. Об этом клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил в своем Telegram-канале.

В клубе заявили, что 12 сентября в Казани произошла трагедия, унесшая жизни четырех человек и коснувшаяся «Ак Барса». Команда выразила поддержку родным и близким Агафонова. «Мы до последнего будем верить в лучшее», — добавили они.

По информации «Бизнес Online», Агафонов отмечал 46-летие на Волге. Один из катеров, на котором находились его друзья, перевернулся и начал тонуть. Агафонов, находившийся на другом катере, пытался спасти беременную женщину.

Агафонов — преданный болельщик «Ак Барса». Он не пропустил ни одного домашнего матча команды с сезона-1989/1990.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    Красивый петербургский кот едва не сжег квартиру хозяев

    Армянские диаспоры призвали принять активное участие в голосовании на выборах в России

    В Петербурге подрались больше десятка водителей

    В российском городе неизвестный напал на пенсионерку и собаку

    НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

    Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

    Опрос выявил «будущего» президента Украины

    Военкоры предупредили о возможном ударе ВСУ по Новороссийску

    Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости