Преданный болельщик «Ак Барса» пропал без вести

Болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов пропал без вести во время спасения женщины из воды. Об этом клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщил в своем Telegram-канале.
В клубе заявили, что 12 сентября в Казани произошла трагедия, унесшая жизни четырех человек и коснувшаяся «Ак Барса». Команда выразила поддержку родным и близким Агафонова. «Мы до последнего будем верить в лучшее», — добавили они.
По информации «Бизнес Online», Агафонов отмечал 46-летие на Волге. Один из катеров, на котором находились его друзья, перевернулся и начал тонуть. Агафонов, находившийся на другом катере, пытался спасти беременную женщину.
Агафонов — преданный болельщик «Ак Барса». Он не пропустил ни одного домашнего матча команды с сезона-1989/1990.